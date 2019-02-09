Клопп призвал своих игроков сражаться за чемпионство

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал чемпионскую гонку в АПЛ.

"Чемпионская гонка становится все более интересной. Очевидно, что никто не ждал от нас 12-очкового преимущества над конкурентами. Было ясно, что они не отпустят нас далеко.

Мадридское дерби, Коноплянка против Баварии, шанс на месть для Гвардиолы: топ-5 матчей Евровикенда

Хорошо, что мы участвуем в чемпионской гонке. Чтобы она завершилась успехом для нас, нужно побеждать. Я говорю своим ребятам биться в каждом матче, только так становятся чемпионами", – цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Сегодня Ливерпуль примет Борнмут в рамках 26 тура АПЛ, поединок начнется в 17:00. Сейчас благодаря лучшей разнице мячей турнирную таблицу АПЛ возглавляет Манчестер Сити, но у Ливерпуля на одну игру меньше.