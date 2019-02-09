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Клопп призвал своих игроков сражаться за чемпионство

11:23 24 Читати українською
Клопп призвал своих игроков сражаться за чемпионство
Юрген Клопп / Фото: Reuters

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал чемпионскую гонку в АПЛ.

"Чемпионская гонка становится все более интересной. Очевидно, что никто не ждал от нас 12-очкового преимущества над конкурентами. Было ясно, что они не отпустят нас далеко.

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Хорошо, что мы участвуем в чемпионской гонке. Чтобы она завершилась успехом для нас, нужно побеждать. Я говорю своим ребятам биться в каждом матче, только так становятся чемпионами", – цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Сегодня Ливерпуль примет Борнмут в рамках 26 тура АПЛ, поединок начнется в 17:00. Сейчас благодаря лучшей разнице мячей турнирную таблицу АПЛ возглавляет Манчестер Сити, но у Ливерпуля на одну игру меньше.

Англия26 турЭнфилд (Ливерпуль)

Ливерпуль - Борнмут: Суббота 09 февраля 2019

Ливерпуль
до матча
5
час
:
8
мин
Борнмут
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Теги
Ливерпуль Ливерпуль Англия Юрген Клопп Юрген Клопп Ливерпуль - Борнмут
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