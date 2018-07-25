Клопп призвал не поддаваться эйфории от летних трансферов Ливерпуля

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что сейчас рано праздновать трансферы мерсисайдцев.

"Мы провели хорошие трансферы, поэтому болельщики думают: "Дело сделано. В нашей команде такие футболисты, разве что-то может пойти не так?"

Однако нельзя думать, что в один миг все станет легче. Мы должны быть готовы к большим вызовам, мы должны стать агрессивной жадной командой, которая хочет побеждать в каждой игре.

У соперников также достаточно качественных исполнителей, поэтому нам нужно готовиться к поединкам, а не ловить эйфорию от трансферов или что-то подобное", – цитирует Юргена Клоппа Sky Sports.

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Напомним, что в течение этого лета Ливерпуль потратил 175 миллионов фунтов на приобретения Наби Кейта, Фабинью, Джердана Шакири и Алиссона. Юрген Клопп сообщил, что трансферная кампания мерсисайдцев завершена.