"Мой бывший тренер Вольфганг Франк, который ввел в Бундеслиге ориентированный на мяч стиль игры в обороне, показывал нам много видео с Арриго Сакки, а также с Роем Ходжсоном, когда тот работал в Швейцарии.

Ходжсон покинет Кристал Пэлас

То есть, Ходжсон, очевидно, был частью команды изобретателей такого стиля игры. Поэтому я знал о нем задолго до нашего знакомства, но когда с ним впервые пообщался, все оказалось даже лучше, потому что он очень и очень приятный в общении человек", – приводит слова Клоппа Football Italia.

К слову, 73-летний наставник Кристал Пэлас сообщил, что текущий сезон станет последним для него как наставника клуба АПЛ. Кроме "орлов", Ходжсон успел поработать с рядом клубов и сборных, среди которых Интер, Фулхэм, Ливерпуль, Англия и другие.

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