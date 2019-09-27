Клопп признался, кого считает одним из лучших приобретений Ливерпуля

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высоко оценил защитника Жоэля Матипа, перешедшего в мерсисайдский клуб в качестве свободного агента.

"Жоэль всегда был выдающимся талантом. Он в 18 лет уже играл за Шальке в Бундеслиге. Мы говорим об очень сильной лиге, а он был выдающимся игроком. Да, ему не хватало стабильности, такое бывает. Но он рос и развивался.

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В мире больших трансферных сумм приобретение такого игрока как свободного агента – невероятный успех! Возможно, это один из лучших трансферов Ливерпуля за последние годы", – цитирует Клоппа Evening Standard.

Напомним, Матип подписал контракт с Ливерпулем летом 2016 года, после того, как его соглашение с Шальке истекло.

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