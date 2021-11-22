"Нет, я этого не планировал. Просто ситуация была такова, что Мане столкнулся головами с соперником, но никто не нарушил правила. Тренерский штаб Арсенала поднялся со скамейки, хотя для меня было очевидно, что ничего не произошло.

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Манет просто контактный игрок – не нужно так реагировать на каждое столкновение, это неправильно. Когда они встают со скамейки запасных, трудно не встать самому и что-нибудь сказать. Судья действительно хорошо справился с этой ситуацией – я заслужил желтую карточку. Это было не нормально, хотя я ничего такого не сказал. Мане даже не фолил, а штаб Арсенала подскочил, будто это красная. Я просто спросил, чего они хотят в этом эпизоде.

Это было ничто, он даже не трогал соперника. Просто два игрока, поднимающихся в воздух. Реакция Артеты была ненормальной, поэтому я не выдержал", – цитирует Клоппа Goal.

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