Клопп признался, что Ливерпуль мог уступить клубу из третьего дивизиона в Кубке Англии

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал ничейный результат своей команды в матче 1/16 финала Кубка Англии против Шрусбери (2:2).

"У нас не хватит времени, чтобы описать все, что сегодня было не так. Мы забили действительно хороший гол, но все равно у Адриана было много работы. Он был великолепен. Когда мы теряли мяч, соперник шел в контратаку.

Неудачный эксперимент Клоппа в видеообзоре матча Шрусбери Таун – Ливерпуль – 2:2

Шрусбери замедлял игру, а мы теряли мяч в неподходящие моменты. Казалось, что Ливерпуль не выигрывает 2:0, а проигрывает 1:2. Ничья – это тот минимум, на который заслужил Шрусбери. Поздравляю их", – цитирует Клоппа ВВС.

Напомним, Ливерпуль владел преимуществом в два мяча, но Шрусбери, представляющий Лигу 1 (третий по рангу футбольный дивизион Англии), сумел отыграться. Согласно правилам Кубка Англии, команды проведут еще один матч.

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