Клопп признался, что имеет мало информации о соперниках Ливерпуля на клубном чемпионате мира

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился ожиданиями от клубного чемпионата мира, который будет принимать Катар в декабре этого года.

"Посмотрим. Пока не чувствую никакого давления. Это прекрасная возможность для меня, ведь такой шанс выпадает нечасто. Интересный и одновременно непростой момент – мы будем играть против команд с других континентов, а это случается редко, поэтому, конечно, будет трудно.

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Будем готовиться как обычно, а там уже посмотрим, хорошо мы это сделали или плохо. Я редко смотрю бразильский, аргентинский, мексиканский или арабский футбол, поэтому знаю о них немного. Будет реально напряженный график. В конце концов, год на этом не закончится, у нас еще будут матчи", – цитирует Клоппа официальный сайт ФИФА.

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Напомним, уже известны 5 участников клубного чемпионата мира 2019 года. Кроме Ливерпуля, это – Монтеррей (Мексика), Аль-Садд (Катар), Енген Спорт (Новая Каледония) и Эсперанс (Тунис).