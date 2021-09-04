"Когда закончится мой контракт с Ливерпулем, несмотря ни на что, я сначала хочу выяснить, каково это – снова вести нормальную жизнь. Будет год перерыва. Раньше у меня такого никогда не было. Но я максимально расслаблен.

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Когда ты отсутствовал в течение года, это может быть хорошо по разным причинам. Например, никто не будет выражать нечто негативное в мою сторону, и это прекрасно. В мире много хороших тренеров", – отметил Клопп в комментарии RTL.

Напомним, Юрген возглавляет Ливерпуль с 2015 года и успел выиграть чемпионство АПЛ, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА во главе "красных".

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