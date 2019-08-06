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Клопп пригласил серфера выступить перед игроками

09:30 99 Читати українською
Клопп пригласил серфера выступить перед игроками
Юрген Клопп / ФК Ливерпуль

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп решил уделить внимание борьбе со стрессом.

Юрген Клопп пригласил профессионального серфера Себастьяна Штойдтнера выступить перед игроками на тему борьбы со стрессом, сообщает The Times.

"Шотландская задница Робертсона всегда была ближе к нашим воротам", – Клопп о проблемах Ливерпуля в матче за Суперкубок

Спортсмен выступил с мотивационной речью, как управлять стрессом и бороться с паникой. После этого он посетил тренировочную базу команды и провел тренировку в бассейне, где показывал технику дыхания. Сами футболисты остались приятно удивлены занятием.

Напомним, Ливерпуль начал сезон с поражения в матче за Суперкубок Англии против Манчестер Сити.

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Ливерпуль Ливерпуль Англия Юрген Клопп Юрген Клопп
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