Наставник Ливерпуля поздравил Гвардиолу и еще одного игрока Манчестер Сити с золотом АПЛ.

"Выдающееся достижение, мои поздравления. Я написал сообщение Пепу вчера вечером, также Гюндогану. Это был тяжелый год для всего мира. И то, чего Сити уже достиг в этом сезоне, просто феноменально.

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Когда есть финансовые ресурсы и футбольные знания, появляются хорошие шансы на успех.

Их можно обыграть, но для этого ты должен должен быть на пике. Нам это удавалось время от времени, но, конечно, не в этом сезоне", – сказал Клопп для Liverpool Echo.

За 4 тура до финиша АПЛ Ливерпуль расположился на 6-й строчке, отставая на 7 очков от зоны Лиги чемпионов.

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