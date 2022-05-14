Клопп повторил рекорд Фергюсона – видеообзор матча Челси – Ливерпуль – 0:0 (серия пенальти – 5:6)
22:34 - Читати українською
Ливерпуль обыграл Челси в финале Кубка Англии. Смотрите видеообзор поединка на "Футбол 24".
осн. час ( 0 : 0 )
пен. ( 6 : 5 )
завершено
Как и в финале Кубка Лиги, команды не смогли забить хотя бы гол ни в основное, ни в компенсированное время. Снова все решила серия пенальти, и снова в ней сильнее оказались "красные".
Ливерпуль добыл Кубок Англии, одолев Челси в серии пенальти – дежавю из предыдущего финала, травмы ван Дейка и Салаха
Эта победа стала знаковой для наставника Ливерпуля. Юрген Клопп сумел повторить рекорд Алекса Фергюсона – больше ни один менеджер не выиграл Кубок/Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии и Кубок Лиги во главе одной команды.
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