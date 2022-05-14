Как и в финале Кубка Лиги, команды не смогли забить хотя бы гол ни в основное, ни в компенсированное время. Снова все решила серия пенальти, и снова в ней сильнее оказались "красные".

Ливерпуль добыл Кубок Англии, одолев Челси в серии пенальти – дежавю из предыдущего финала, травмы ван Дейка и Салаха

Эта победа стала знаковой для наставника Ливерпуля. Юрген Клопп сумел повторить рекорд Алекса Фергюсона – больше ни один менеджер не выиграл Кубок/Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии и Кубок Лиги во главе одной команды.