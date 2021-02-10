Элизабет Клопп умерла в возрасте 81 года. Трагедия произошла еще 19 января, однако рулевой Ливерпуля заговорил о ней только сейчас. Из-за карантина Юрген даже не смог прилететь в Германию, чтобы должным образом попрощаться с мамой. Последний раз Клопп виделся с ней еще в день 80-летия.

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"Она означала для меня все. Она была настоящей мамой в лучшем смысле этого слова. Как набожный христианин, я знаю, что теперь она находится в лучшем месте. Тот факт, что я не могу присутствовать на похоронах, связан с ужасными временами современности. Как только позволят обстоятельства, мы проведем прекрасные поминки, которые достойны ее", – цитирует Клоппа Schwarzwälder Boten.

Добавим, что отец звездного тренера умер еще в 2000 году, когда ему было 66.

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