Слабая игра испанца в матче против Астон Виллы (2:7) стала последней каплей для тренера "красных", информирует The Independent.

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В заключительный день трансферного окна (5 октября) Ливерпуль попытается подписать другого дублера для Алиссона. Наиболее вероятный вариант – Пауло Гассанига, который выполнял похожую роль в Тоттенхэме за Уго Льорисом. После прихода Харта 28-летний аргентинец не попадает даже на скамейку запасных "шпор", поэтому лондонцы могут безболезненно отпустить Гассанигу.

Добавим, что Алиссон проблемы со спиной, из-за которых пропустит около 5-6 недель.

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