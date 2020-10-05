Клопп поставил крест на Адриане после 2:7 от Астон Виллы – Ливерпуль ищет нового дублера для Алиссона
Юрген Клопп окончательно разочаровался в надежности запасного голкипера Ливерпуля Адриана.
Слабая игра испанца в матче против Астон Виллы (2:7) стала последней каплей для тренера "красных", информирует The Independent.
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В заключительный день трансферного окна (5 октября) Ливерпуль попытается подписать другого дублера для Алиссона. Наиболее вероятный вариант – Пауло Гассанига, который выполнял похожую роль в Тоттенхэме за Уго Льорисом. После прихода Харта 28-летний аргентинец не попадает даже на скамейку запасных "шпор", поэтому лондонцы могут безболезненно отпустить Гассанигу.
Добавим, что Алиссон проблемы со спиной, из-за которых пропустит около 5-6 недель.
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