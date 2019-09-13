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Клопп получил звание лучшего тренера АПЛ в августе

15:12 23 Читати українською
Клопп получил звание лучшего тренера АПЛ в августе
Юрген Клопп / Фото ФК Ливерпуль

Лидерство в чемпионате Англии подарило наставнику Ливерпуля очередную индивидуальную награду.

Зрители АПЛ не могли не отметить наставника Ливерпуля и присвоили Юргену Клоппу звание лучшего тренера по итогам августа, сообщает официальный сайт турнира.

Пукки – лучший игрок АПЛ в августе

За награду также соревновались Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити), Рой Ходжсон (Кристал Пэлас) и Брендан Роджерс (Лестер).

Подопечные Клоппа выиграли все матчи августа и заслуженно возглавили турнирную таблицу.

Следующий поединок Ливерпуль проведет дома против Ньюкасла 14 сентября, начало в 14:30.

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