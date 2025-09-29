Аль-Иттихад после поражения от Аль-Насра (0:2) уволил Лорана Блана с поста тренера. Как сообщает Parsfootball, руководство саудовского клуба рассматривает кандидатуру Юргена Клоппа.

Немецкий специалист после ухода из Ливерпуля взял паузу в тренерской карьере. Сейчас Клопп работает в структуре Red Bull в качестве консультанта. Однако список кандидатов на пост главного тренера не ограничивается Юргеном Клоппом. Аль-Иттихад также в шорт-лист включил Хави, Унаи Эмери, Лучано Спаллетти и Сержиу Консейсау.

Напомним, что в сезоне 2024/25 "тигры" завоевали титул чемпиона Саудовской Аравии. Сейчас Аль-Иттихад находится на третьем месте, имея девять баллов в своем активе после четырех туров.

