Клопп поддерживает бренд нижнего белья Роналду – Вейналдум рассказал забавную историю с финала ЛЧ в Киеве

Хавбек Ливерпуля Джорджиньо Вейналдум признался, как Юрген Клопп снимал напряжение в раздевалке мерсисайдцев передо финалом Лиги чемпионов против Реала в Киеве.

"Мы видели, что на нем трусы Криштиану Роналду. Он заправил в них свою рубашку.

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Вся раздевалка валялась на полу и хохотала до слез. Это сразу снизило градус напряжения. Обычно в таких ситуациях все серьезные и сосредоточенные. Но Клопп расслабился и пошутил", – цитирует Вейналдума The Athletic.

Несмотря на позитивный настрой, тогда Ливерпуль потерпел поражение от мадридцев (1:3), но уже в следующем сезоне реабилитировался, завоевав главный клубный трофей Европы.

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