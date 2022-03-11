"Томас Тухель и я знаем друг друга, но мы не слишком близки, чтобы общаться вне игры или в другие моменты. Он, игроки и все работники Челси не несут ответственности за происходящее вокруг них.

Челси может потерять еще 540 миллионов – технический гигант думает о прекращении сотрудничества

Только один человек действительно виноват – это Владимир Путин. Я не знаю о роли Романа Абрамовича в этом, но с годами можно понять, что он достаточно близок с президентом РФ.

Я думаю, что то, что сделало правление Великобритании, было верным. Но, чтобы быть на 100% честным, это не круто для людей в Челси и болельщиков. Я это понимаю, но действия правительства были логичны", – цитирует Клоппа Metro .

Напомним, санкции беспощадно ударили по "пенсионерам". Клубу запретили заниматься коммерческой деятельностью и осуществлять трансферы. Титульный спонсор Three UK уже прекратил сотрудничество с Челси, а технический спонсор Nike размышляет над этим .