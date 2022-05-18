"Фантастика, что он достаточно смел для этого. Когда я увидел, как он об этом говорит, то не поверил, что ему 17 лет. Он, очевидно, очень взрослый.

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Все футбольное сообщество поддержит его как только сможет. Уверен в этом на 100 процентов. Мне очень понравилось, как он сообщил. В его словах была правда, он больше не хотел прятаться. Это был наиболее правильный способ сообщить об этом.

Я не знаю его, но очень им горжусь. Это важный шаг. Мы живем в 2022 году, просто невероятно, что такое объявление становится сенсацией, но мы двигаемся в правильном направлении", – цитирует Клоппа Goal .

Заметим, слова поддержки Джейк Дэниелс получил от ряда известных клубов и личностей, в том числе и нефутбольных.

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