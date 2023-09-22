Клопп "подарил" Нагельсманну сборную Германии – первым предложение получил тренер Ливерпуля
Юлиан Нагельсманн был вынужден "стоять в очереди", чтобы возглавить сборную Германии.
Первым кандидатом для работы с Бундестим был Юрген Клопп, утверждает The Times.
Нагельсманн официально возглавил сборную Германии
Немецкий футбольный союз сделал предложение тренеру Ливерпуля, однако сразу получил отказ. Клопп абсолютно верен "красным" и хочет построить новую суперкоманду. Нагельсманн же оставался свободным после увольнения из Баварии в марте этого года.
Напомним, сборная Германии будет хозяином Евро-2024, поэтому автоматически получила путевку в финальную стадию турнира. Предыдущий рулевой Ханси Флик потерял должность из-за слабых результатов в товарищеских матчах.
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