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Клопп перед дерби с Эвертоном похвалил Марку Силву – он никогда не обыгрывал португальца

30 ноября 22:39 8 Читати українською
Клопп перед дерби с Эвертоном похвалил Марку Силву – он никогда не обыгрывал португальца
Юрген Клопп / фото из соцсетей

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился ожиданиями накануне мерсисайдского дерби против Эвертона.

"У Марку Силвы лучший состав за долгое время. Он пригласил тех игроков, которых хотел. Ришарлисон – что за игрок! Уолкот пришел в прошлом сезоне, Гомеш, Мина, Бернард.

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С тех пор, как я в Ливерпуле, это точно лучший состав Эвертона. Сто процентов. У них есть креатив, скорость и организация игры.

Коулмен вернулся, Майкл Кин вписался, Динь – это молодой Лейтон Бейнс. И в воротах у них первый номер сборной Англии.

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Это классный состав, и во всех чемпионатах Эвертон был бы в еврокубках. Уверен в этом на 100%. В любом турнире это была бы команда уровня еврокубков. В Англии с этим сложнее. Но их прогресс и развитие очевидны", – цитирует Клоппа Sky Sports.

Это будет третья очная встреча команд Клоппа и Силвы. Сейчас преимущество на стороне наставника Эвертона, его Уотфорд однажды обыграл Ливерпуль, а еще один матч свел к ничьей.

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Ливерпуль - Эвертон: Воскресенье 02 декабря 2018

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