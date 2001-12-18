Клопп перед дерби с Эвертоном похвалил Марку Силву – он никогда не обыгрывал португальца

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился ожиданиями накануне мерсисайдского дерби против Эвертона.

"У Марку Силвы лучший состав за долгое время. Он пригласил тех игроков, которых хотел. Ришарлисон – что за игрок! Уолкот пришел в прошлом сезоне, Гомеш, Мина, Бернард.

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С тех пор, как я в Ливерпуле, это точно лучший состав Эвертона. Сто процентов. У них есть креатив, скорость и организация игры.

Коулмен вернулся, Майкл Кин вписался, Динь – это молодой Лейтон Бейнс. И в воротах у них первый номер сборной Англии.

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Это классный состав, и во всех чемпионатах Эвертон был бы в еврокубках. Уверен в этом на 100%. В любом турнире это была бы команда уровня еврокубков. В Англии с этим сложнее. Но их прогресс и развитие очевидны", – цитирует Клоппа Sky Sports.

Это будет третья очная встреча команд Клоппа и Силвы. Сейчас преимущество на стороне наставника Эвертона, его Уотфорд однажды обыграл Ливерпуль, а еще один матч свел к ничьей.