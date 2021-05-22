"Если бы у Ман Сити выбыли три центральных защитника, то они бы не стали чемпионами. Когда мы потеряли центральных защитников, то, образно говоря, нам сломали ногу, но мы все равно выигрывали. Эти победы не всегда были убедительными.

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Молодые ребята не были готовы играть в центре обороны, нам пришлось переквалифицировать хавбеков в центральных защитников, и это сломало нам хребет. Все разрушилось", – приводит слова Клоппа Goal.

Напомним, Зинченко и Ко стали чемпионами Англии в третий раз за последних четыре года. Ливерпуль завоевывал золотые медали в прошлом году, а сейчас расположился на 4 строчке АПЛ за тур до конца.

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