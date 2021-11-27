"В прошлом сезоне нам не хватало стабильности. Проблема заключалась в том, что на ранней стадии сезона мы не могли показывать привычный футбол. Очевидно, что сейчас стабильность вернулась к нам. Нам нужно было найти решение, и слава Богу, что мы сделали это достаточно быстро, досрочно вышли в плей-офф ЛЧ

Клопп своеобразно отреагировал на потенциальное назначение Рангника в Манчестер Юнайтед

В этом году у нас была правильная предсезонка, это очень помогло. Мы смогли поработать над множеством вещей и снова показываем стабильность.

Честно говоря, я недоволен теми моментами, которые мы сегодня допустили у своих ворот. У меня нет проблем с тем, что Али делает фантастические сейвы, но соперник не должен дважды подряд выходить один на один, это точно. Над этим придется хорошо поработать. Мы должны быть более стабильными, серьезными, безжалостными в обороне настолько, насколько это возможно. Мы не будем вечно забивать по два гола за матч, но пока это так и это хорошо. Но если мы выигрываем со счётом 1:0, я тоже буду счастлив. Сейчас мы показываем едва ли не лучший свой футбол, но сезон длинный", – цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Ливерпуль разгромил Саутгемптон, Астон Вилла с Джеррардом победила в АПЛ второй раз подряд, Арсенал обыграл Ньюкасл