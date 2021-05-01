"Должен ли Ливерпуль побеждать на Олд Траффорд? Обязан. Более чем на 100 процентов. Если мы не будем побеждать, то потеряем шансы на еврокубки. Форма Манчестер Юнайтед? Когда ты каждую неделю играешь по четвергам и воскресеньям, то привыкаешь к такому графику, но, конечно, он не помогает.

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Это сложный вызов для них. В пятницу и субботу они восстанавливаются, а затем снова играют. У них нет возможности вносить тактические изменения, но я не думаю, что сейчас они хотят это делать. Нас ожидает сложный, интенсивный матч. Мы смотрели игру Манчестер Юнайтед против Ромы, и они были великолепны. Особенно, когда им дают играть. Они летали по полю.

Я уверен, они до сих пор думают, что имеют шансы на победу в АПЛ. Обеим командам нужна победа в предстоящей игре, а это – хороший рецепт для отличного матча", – приводит слова Клоппа Sky Sports.

Отметим, поединок Манчестер Юнайтед – Ливерпуль состоится уже завтра, 2 мая, начало в 18:30. Манкунианцы пока занимают второе место с 67 очками в активе, а мерсисайдцы с 54 пунктами – шестые.

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