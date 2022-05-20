"Отнесется ли Джеррард серьезно к матчу с Манчестер Сити? Я могу понять такие ситуации, только представив себя в этой роли. Если бы я играл матч, в котором я мог бы помочь Боруссии Д или Майнцу, это была бы дополнительная мотивация для меня. Вот как оно есть. Но я не играю, и Стиви тоже не играет. Жаль. Больше жаль, что Стиви не играет, а не я.

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Мы все люди. Стиви воспримет этот матч на 100 процентов серьезно, и для этого мне не нужно звонить ему или делать что-нибудь другое. Думаю, что мне не следует этого делать. Возможно, все остальные в клубе сделали это, но не я", – приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, что 22 мая определится чемпион Англии – Ливерпуль встретится с Вулверхэмптоном, а Манчестер Сити сыграет с Астон Виллой. Мерсисайдцы отстают на 1 пункт от "горожан".

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