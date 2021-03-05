"Я даже не уверен, стоит ли эта ситуация того, чтобы начинать серьезный разговор по этому поводу?

Вместо тысячи слов: агент Салаха лаконично отреагировал на унизительную замену клиента

Мы проигрывали со счетом 0:1, это не радует ни одного игрока. Ты идешь с поля и можешь реагировать как угодно, потому что ты недоволен тем, как складывается игра.

Кроме того, ты нападающий и считаешь, что должен оставаться на поле. Это все довольно-таки понятно, нормальная ситуация. Это просто обычная жизнь", – цитирует Клоппа Sky Sports.

Напомним, тренер Ливерпуля заменил Салаха на 62-й минуте матча против Челси (0:1), на что египтянин бурно реагировал уже на трибуне. В нынешнем сезоне АПЛ Мохамед провел 26 матчей, в которых отметился 17-ю голами.

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