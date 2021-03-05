Клопп отреагировал на возмущение Салаха во время матча с Челси – звезда Ливерпуля не согласился со своей заменой
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп пока не уверен, стоит провести Салаху воспитательную беседу.
"Я даже не уверен, стоит ли эта ситуация того, чтобы начинать серьезный разговор по этому поводу?
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Мы проигрывали со счетом 0:1, это не радует ни одного игрока. Ты идешь с поля и можешь реагировать как угодно, потому что ты недоволен тем, как складывается игра.
Кроме того, ты нападающий и считаешь, что должен оставаться на поле. Это все довольно-таки понятно, нормальная ситуация. Это просто обычная жизнь", – цитирует Клоппа Sky Sports.
Напомним, тренер Ливерпуля заменил Салаха на 62-й минуте матча против Челси (0:1), на что египтянин бурно реагировал уже на трибуне. В нынешнем сезоне АПЛ Мохамед провел 26 матчей, в которых отметился 17-ю голами.
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