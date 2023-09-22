"Тяжелый старт. Ребята явно считали, что ничего хорошего по первому тайму сказать нельзя. Но это было не так, мы сказали им, что следует отбросить негативные мысли, что появится хороший шанс переломить ситуацию. В итоге так и произошло.

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Я очень-очень доволен, ведь я знал, насколько будет сложно. И действительно было сложно. В конце концов, это была заслуженная победа – и точка", – приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Напомним, Ливерпуль обыграл австрийский ЛАСК (3:1) благодаря голам Нуньеса, Луиса Диаса и Салаха.

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