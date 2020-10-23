"Я ничего не знаю о состоянии Тьяго и Матипа. У нас будет тренировка после пресс-конференции, и там мы увидим, кто готов. Не хочу говорить об отсутствии кого-то, пока точно не убежусь.

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Я понимаю, что люди интересуются Вирджилом. Но с ним все в порядке, и нет смысла обсуждать его каждый день. Операция вскоре состоится. Выздоровление займет некоторое время. Каждый человек восстанавливается по-своему, поэтому нет никакой необходимости постоянно обсуждать это", – приводит слова Клоппа Goal.

Напомним, ван Дейк получил травму колена в матче с Эвертоном и рискует не сыграть в текущем сезоне. Повреждение Тьяго и Матипа не так серьезны, поэтому на их возвращение можно ожидать в ближайших поединках.

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