Клопп остроумно прокомментировал эпическую ошибку Адриана в матче против Саутгемптона

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп считает, что после ошибки Адриан стал полноценным голкипером его команды.

"Теперь Адриан является полноценным вратарем Ливерпуля. Это его третий матч. Обычно к этому сроку вратари Ливерпуля ставят галочку в графе "ошибка". Можем продолжать работать", – передает слова Клоппа BBC.

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Напомним, в поединке второго тура чемпионата Англии между Саутгемптоном и Ливерпулем голкипер мерсисайдцев Адриан совершил грубую ошибку, из-за чего пропустил гол.

Саутгемптон – Ливерпуль – 1:2 – видео голов и обзор матча

Заметим, что это особо не повлияло на итоговый результат матча, ведь подопечные Клоппа одержали победу со счетом 2:1.