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Клопп остроумно прокомментировал эпическую ошибку Адриана в матче против Саутгемптона

09:17 134 Читати українською
Клопп остроумно прокомментировал эпическую ошибку Адриана в матче против Саутгемптона
Адриан / Getty images

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп считает, что после ошибки Адриан стал полноценным голкипером его команды.

83’ Денни Ингз
 
Садио Мане 45+1’
Роберто Фирмино 71’
45+1’ Садио Мане
71’ Роберто Фирмино
83’ Денни Ингз

"Теперь Адриан является полноценным вратарем Ливерпуля. Это его третий матч. Обычно к этому сроку вратари Ливерпуля ставят галочку в графе "ошибка". Можем продолжать работать", – передает слова Клоппа BBC.

Адриан отметился эпическим фейлом в матче против Саутгемптона

Напомним, в поединке второго тура чемпионата Англии между Саутгемптоном и Ливерпулем голкипер мерсисайдцев Адриан совершил грубую ошибку, из-за чего пропустил гол.

Саутгемптон – Ливерпуль – 1:2 – видео голов и обзор матча

Заметим, что это особо не повлияло на итоговый результат матча, ведь подопечные Клоппа одержали победу со счетом 2:1.

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Адриан Адриан Ливерпуль Ливерпуль Англия Юрген Клопп Юрген Клопп Саутгемптон - Ливерпуль
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