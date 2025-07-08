Юрген Клопп сделал громкое заявление относительно своего будущего в футболе. Как сообщает Die Welt, 57-летний немец пока не видит себя снова на тренерском мостике.

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После прощания с Ливерпулем в середине 2024 года Клопп получил немало предложений – среди вариантов рассматривали даже сборную Германии. Однако вместо возвращения в эпицентр игры он выбрал новый путь – в 2025 году стал директором международного сотрудничества в системе Red Bull.

"Недавно мне сказали: "Друг, ты же скоро вернешься на скамейку". Но мое предчувствие говорит: "Нет". Я обожал свою работу. Но мне ничего не недостает. Теперь у меня другая работа – она также интенсивная, но приносит удовольствие. Я не сплю дольше утром или ложусь позже, но могу лучше организовать свой день. Жена счастлива – мы можем планировать все значительно лучше, чем раньше"", – признался Юрген Клопп.

За карьеру главного тренера Клопп возглавлял лишь три клуба – Майнц, Боруссию Д и Ливерпуль, с которым добыл Лигу чемпионов и АПЛ.

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