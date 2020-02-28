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Клопп оригинально отреагировал на слова Вернера о Ливерпуле

16:37 138 Читати українською
Клопп оригинально отреагировал на слова Вернера о Ливерпуле
Юрген Клопп / Фото из открытых источников

Немецкий наставник Ливерпуля Юрген Клопп отреагировал на высказывания своего соотечественника – нападающего РБ Лейпциг Тимо Вернера – о возможном трансфере в английский клуб.

"Мне нечего сказать об этом. Но я предпочитаю, когда футболисты говорят о нашем клубе в позитивном ключе, а не "Это последнее место, куда я пойду!".

Ливерпуль конкретизировал предложение по Вернеру – известна будущая зарплата немца в мерсисайдском клубе

В этом плане хорошо, что он так реагирует, но в остальном мне нечего сказать", – цитирует Клоппа издание Liverpool Echo.

Напомним, ранее появилась информация, что Ливерпуль готов активировать опцию выкупа Вернера до конца апреля, чтобы заплатить РБ Лейпциг 58 млн евро и сразу начать переговоры с форвардом. При этом сам нападающий подтвердил свое желание перейти в мерсисайдский клуб, считая Ливерпуль "лучшей командой в мире". К слову, 23-летний немецкий футболист получил также предложения от Барселоны и Манчестер Юнайтед.

Тимо Вернер перешел в РБ Лейпциг из Штутгарта в июле 2016 года за 14 млн евро. Контракт игрока с "быками" рассчитан до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне 23-летний форвард в 33 матчах во всех турнирах забил 26 голов и отдал 10 результативных передач.

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Ливерпуль Ливерпуль Англия Юрген Клопп Юрген Клопп РБ Лейпциг РБ Лейпциг Тимо Вернер Тимо Вернер
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