"Нам нужен кто-то как Хендо (Джордан Хендерсон – прим.), Это понятно, но быть капитаном на один матч... Я не понимаю, как важно это может быть для игроков. В этом мире большой шум поднимают через все, и я не понимал, что это большая история для Трента или что-то такое.

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Правила такие. У нас есть комитет по игрокам. Капитанская повязка у Хендо, если он не играет, то она переходит к Милли (Джеймсу Милнеру – прим.). Если они оба не играют, то это Вирджил ван Дейк. Если эта троица не играет, то это Джини Вейналдум.

Если все они не могут сыграть, то обычно повязку получает тот, кто находится в клубе дольше. Такое понимание вопроса. Трент получил ее, потому что дольше находится в клубе – на профессиональном уровне, не считая игру в молодежке.

Конечно, после этого я поговорил с Мо Салахом. Когда я понял, что для него эта ситуация выглядела не так хорошо, то я прояснил все. Потом он еще раз заговорил об этом в интервью, но для меня это не проблема. Да, он был расстроен, но я сделал это не специально. Я просто сделал то, что сделал. Если я и допустил ошибку, то только в том, что не сделал Ориджи капитаном в тот день", – приводит слова Клоппа Goal.

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