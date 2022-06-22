"Один из величайших игроков Ливерпуля уходит, и мы должны признать, что это важно. Он идет, чувствуя нашу благодарность и любовь. Он идет с гарантированным статусом среди великих. И да, он идет в тот момент, когда он является одним из лучших игроков в мире.

Но мы не должны зацикливаться на том, что сейчас теряем, а праздновать то, что мы имели честь быть вместе. Голы, которые он забил, трофеи, которые он выиграл. Конечно, он легенда и современная икона Ливерпуля. С того момента, как он впервые переступил порог нашей базы, он делал нас лучше. Если бы кто-то сказал нам в тот момент, что он сделает и чего добьется для этого клуба, я не уверен, что это тогда можно было бы постичь. По крайней мере, не в таком масштабе. Садио сделал все это возможным.

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Быть настолько хорошим в течение столь длительного периода и постоянно улучшаться сезон за сезоном – независимо от того, насколько высоко он установил свою планку в предыдущем – это пример для любого игрока в любой точке планеты, что профессионализм и самоотверженность приводят к вознаграждению.

Я полностью уважаю его решение и уверен, что наши болельщики тоже. Если вы любите Ливерпуль, то должны любить Садио – это не подлежит обсуждению. Можно признать, что наша потеря – это выигрыш Баварии. Мы желаем ему только удачи в каждом его матче, если, конечно, он не играет против нас. Его звезда будет продолжать сходить, я не сомневаюсь.

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Помню, в прошлом сезоне меня попросили в интервью по памяти описать Садио в трех словах. Я тогда сказал, что это невозможно. Если бы я попробовал, мне пришлось бы приложить усилия, потому что есть так много способов, которыми вы можете описать его с помощью трех слов:

"Игрок мирового уровня!"

"Настоящая клубная легенда!"

"Идеальный образец для подражания!"

"Идеальный товарищ по команде!"

"Чувствительный, заботливый человек!"

Но три слова, которые кажутся наиболее подходящими сегодня, очень трудно сказать: "Буду скучать по тебе!" – цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

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