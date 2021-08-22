"Этот парень – это сила природы, которая развивает собственную энергию. Он невероятно интересный игрок. К тому же, довольно забавный.

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Возможен ли переход Эрлинга в Ливерпуль? У меня нет его номера", – цитирует Клоппа Bild.

Портал transfermarkt оценивает 21-летнего норвежца в 130 млн евро, а его действующий контракт с "шмелями" рассчитан до лета 2024-го. В прошлом сезоне Бундеслиги Эрлинг провел 28 матчей, в которых забил 27 мячей.

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