Клопп оценил возможность перехода Холанда в Ливерпуль
17:42 - Читати українською
Наставник Ливерпуля Юрген Клопп увлекается игрой звезды Боруссии Д Эрлинга Холанда.
"Этот парень – это сила природы, которая развивает собственную энергию. Он невероятно интересный игрок. К тому же, довольно забавный.
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Возможен ли переход Эрлинга в Ливерпуль? У меня нет его номера", – цитирует Клоппа Bild.
Портал transfermarkt оценивает 21-летнего норвежца в 130 млн евро, а его действующий контракт с "шмелями" рассчитан до лета 2024-го. В прошлом сезоне Бундеслиги Эрлинг провел 28 матчей, в которых забил 27 мячей.
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