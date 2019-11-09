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Клопп оценил вероятность перехода Мбаппе в Ливерпуль

09:59 134 Читати українською
Клопп оценил вероятность перехода Мбаппе в Ливерпуль
Юрген Клопп и Килиан Мбаппе / Getty images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что "красные" не могут позволить себе приобрести форварда ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе.

"Сложно купить игрока такого калибра. Сейчас я не вижу ни одного клуба, который мог бы купить Мбаппе у ПСЖ. Это касается и нас.

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Хорошо, со спортивной точки зрения мало причин не подписывать Килиана, он отличный футболист. Но дело в деньгах, конечно. Нет шансов. Абсолютно никаких шансов", – цитирует Клоппа Guardian.

Ожидается, что Мбаппе покинет ПСЖ по окончании сезона-2019/20. Главными конкурентами в борьбе за 20-летнего француза европейские СМИ называют мадридский Реал и туринский Ювентус.

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Теги
Англия Юрген Клопп Юрген Клопп Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Ливерпуль Ливерпуль ПСЖ ПСЖ
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