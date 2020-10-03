"Нам выпала действительно сильная группа. Все знают, насколько хорошим был Аякс два года назад. Этот клуб всегда строит интересный состав с соответствующими амбициями.

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У Аталанты также интересный проект. Они показывают немало интересных вещей. Это правильная футбольная группа – все команды много бегают, все матчи будут напряженными", – цитирует Клоппа Football Italia.

Напомним, четвертой командой в группе D стал скромный Митьюлланд, который на стадии квалификации выбил пражскую Славию и Янг Бойз.

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