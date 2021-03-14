"Победа была бы мечтой. Но мы не в той ситуации, чтобы рассказывать сказки. Для нас это четвертый четвертьфинал. Это хорошо. Но наши мечты и желания – это другое.

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Сейчас единственное, о чем мы думаем, – подготовка к матчу с Вулверхэмптоном. Мы стараемся выступать как можно лучше", – цитирует Liverpool Echo.

Напомним, Ливерпуль в 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов обыграл РБ Лейпциг и вышел в четвертьфинал. В чемпионате Англии команда занимает восьмое место в турнирной таблице. В понедельник, 15 марта, Ливерпуль сыграет против Вулверхэмптона.

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