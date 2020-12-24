Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился хорошими новостями из лазарета команды перед матчем с Вест Бромвичем, который пройдет 27 декабря.

"Тьягу сделал первые шаги для восстановления командных тренировок. Он не участвует в полных тренировках, но уверенно движется в правильном направлении, и к сожалению, после долгого отсутствия мы не можем с ним спешить.

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Другие ребята или дальше к возвращению, или же ближе. Шакири тренировался очень хорошо, а Милнер вчера провел полноценное занятие. Сегодня мы немного адаптировали его тренировки. У нас еще есть два дня для принятия решения.

Все выглядит неплохо. Тьягу точно не будет играть. Он сначала должен пройти полноценные тренировки, а уже потом мы начнем размышлять над такой опцией. Надеюсь, до этого недолго ждать", – цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Заметим, перед матчем с ВБА "мерсисайдцы" лидируют в АПЛ, опережая ближайшего оппонента (Лестер) на 4 пункта.

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