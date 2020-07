Клопп обратился к сильнейшему игроку планеты – эпическое видео

Скромный британский клуб неистово веселился на легендарном Уэмбли после решающей победы над Оксфордом за выход в Чемпионшип (2:1). Шампанское лилось рекой, футболисты пели и танцевали, а великан Акинфенва получил неожиданный звонок в WhatsApp. Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп решил лично поздравить 38-летнего форварда.

"Тебе повезло, что ты не сыграешь против меня", – Акинфенва записал обращение к Рамосу

На вирусном видео, которое пленило сеть, Клопп объясняет, что видел игру, но пропустил послематчевое интервью. "Я надеюсь, что вы отпразднуете должным образом несмотря на эти странные времена", – говорит немецкий специалист, пока Адебайо не находит себе места и щеголяет перед собственными партнерами.

Интересно, что самый габаритный игрок мира приходил на тренировку Уиком в футболке Ливерпуля после того, как "красные" выиграли чемпионский титул. Позже Акинфенва пошутил над финансовыми санкциями клуба: "Это были хорошо потраченные деньги".

Are u crazyyyyyyy the man, the myth, the legend sent me a Watsapp. Today can’t get any better. Thank you Klopp #YNWA #Beast20 #BeastMode we did it #champHereWeCome pic.twitter.com/9RgiKZkYt2