toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
МАНЧЕСТЕР СИТИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - ЗАРЯ

Клопп обратился к сильнейшему игроку планеты – эпическое видео

20:21 - Читати українською
Клопп обратился к сильнейшему игроку планеты – эпическое видео
Акинфенва с трофеем всей жизни

Уиком Уондерерс поднялся в Чемпионшип впервые за свою 133-летнюю историю. Героем безумного празднования стал сильнейший игрок планеты Адебайо Акинфенва.

Скромный британский клуб неистово веселился на легендарном Уэмбли после решающей победы над Оксфордом за выход в Чемпионшип (2:1). Шампанское лилось рекой, футболисты пели и танцевали, а великан Акинфенва получил неожиданный звонок в WhatsApp. Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп решил лично поздравить 38-летнего форварда.

"Тебе повезло, что ты не сыграешь против меня", – Акинфенва записал обращение к Рамосу

На вирусном видео, которое пленило сеть, Клопп объясняет, что видел игру, но пропустил послематчевое интервью. "Я надеюсь, что вы отпразднуете должным образом несмотря на эти странные времена", – говорит немецкий специалист, пока Адебайо не находит себе места и щеголяет перед собственными партнерами.

Интересно, что самый габаритный игрок мира приходил на тренировку Уиком в футболке Ливерпуля после того, как "красные" выиграли чемпионский титул. Позже Акинфенва пошутил над финансовыми санкциями клуба: "Это были хорошо потраченные деньги".

"Гей, жирний покидьку!": бомбардувальник Адебайо Акінфенва – габаритний форвард, який увійшов до Книги рекордів Гіннеса

blog_ava
Яремчук получил вердикт относительно будущего в Генте – клуб занял радикальную позицию
12:13
13399
Теги
Ливерпуль Ливерпуль Англия Уиком Уиком Адебайо Адебайо Акинфенва
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
16
мин
Челси
22:15
Норвич
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук