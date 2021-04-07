"Если хочешь играть в полуфинале, это право нужно заработать. Сегодня мы этого не сделали, особенно в первом тайме. Единственный положительный момент, который можно выделить, кроме забитого гола: сегодняшняя игра – это только первая половина противостояния.

Реал Мадрид – Ливерпуль – 3:1 – видео голов и обзор матча

Мы просто играли в футбол недостаточно хорошо, чтобы создать Реалу проблемы. Мы сильно облегчили им положение. Ошибки могут случаться. Мы не заслуживали большего, но один гол и игра во втором тайме – нормально. Это наш спасательный круг.

Замена Наби Кейта в первом тайме? В этом нет какой-то важной истории. Мне не понравилась игра. Он был не единственным, кто не понравился. Замена была тактической. Я бы сделал еще несколько перестановок в тот момент. Во втором тайме нам особенно была нужна интенсивность при игре с мячом. Нельзя обороняться против скоростей Реала, когда отдаешь им мяч в неподходящие моменты.

Если ты теряешь мяч в нужный момент, это нормально. Мы теряли мяч в простых ситуациях, скоростные игроки высокого класса убегали один в один. Нам нужно улучшить владение мячом", – приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, Реал уверенно победил Ливерпуль (3:1), а главным героем встречи стал Винисиус, записавший в свой актив дубль.

Реал уверенно победил Ливерпуль благодаря перформансу Винисиуса