"Люди постоянно замечают, что я живо двигаюсь, скриплю зубами, указываю пальцем на что-то. Я не могу сидеть в позе "мыслителя", чтобы каждый понял, что у меня в голове что-то происходит. В определенные моменты я выгляжу как идиот, это мне известно.

Манчестер Сити – Ливерпуль: Клопп расхвалил своих подопечных за игру в защите

Я по-прежнему тот тренер, который получил больше всех красных карточек и штрафов, по крайней мере в истории Бундеслиги. И ирония не облегчает мне жизнь. Судьи не понимают ее. Кажется, свою первую красную карточку я получил за то, что спросил у лайнсмена: "Сколько ошибочных решений разрешено? Потому что если 15, то осталось всего одно".

Судья взмахнул флажком – и вот я уже шагаю на трибуну. Но я не в состоянии усидеть на месте", – цитирует Клоппа Goal.com.

Напомним, немец перебрался в Ливерпуль в 2015-м, перейдя из дортмундской Боруссии.

"Найкращий гість після Марадони": як Юрген Клопп став тренером – сільські дівчата, шок чемпіона світу і український слід