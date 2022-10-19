На пресс-конференции перед матчем против Манчестер Сити Клопп заявил, что никто не может конкурировать с "горожанами" в финансовом могуществе. После этого немца обвинили в ксенофобии, хотя сам тренер себя виновным не считает и обратился в суд, сообщает The Athletic.

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"Если бы я был ксенофобом, я бы ненавидел себя за это. Это не первый раз, когда меня не так поняли. Когда такое случается, я не могу ничего сделать. Это реалии жизни публичных людей.

Понимаю, что должен быть более осторожным. Я постараюсь делать это в будущем. Я говорю то, что знаю, или сужу об определенных вещах так, как я это вижу. Все началось с вопроса, я ответил на него, а все остальное уже было додумано", – заявил Клопп.

Напомним, 16 октября Ливерпуль нанес Манчестер Сити первое поражение в сезоне, обыграв команду Гвардиолы в 11-м туре АПЛ благодаря голу Мохамеда Салаха.

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