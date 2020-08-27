"Сейчас, во времена коронавируса, вам придется подумать пять раз, прежде чем осуществить трансфер, потому что никто не знает, что будет после этого кризиса. Мы всегда должны обращать внимание на финансовый аспект, ведь мы точно не знаем, сколько денег у нас будет в наличии. Другие, кажется, настроены оптимистично. Достаточно взглянуть на Челси.

Милан интересуется хавбеком Ливерпуля – в планы "россонери" может вмешаться Индзаги

Есть много интересных игроков, но я не могу сказать сейчас, кто нужен нам. Я очень доволен своей командой сейчас. Если произойдет что-то, связанное с трансфером, то мы должны все обдумать", – цитирует Клоппа Goal.

Напомним, этим летом Ливерпуль приобрел лишь защитника Олимпиакоса Костаса Цимикаса за 13 млн евро.

100 миллионов Абрамовича, прекрасная работа Ман Сити, экономия Барсы и Реала – трансферный рынок в условиях пандемии