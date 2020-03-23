Клопп не прочь избавиться от Адриана, который оставил Ливерпуль без Лиги чемпионов

Будущее испанского голкипера Ливерпуля Адриана в мерсисайдском клубе находится под вопросом.

Адриан стал одним из антигероев матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Атлетико. Ливерпуль вел в счете в овертайме, но умудрился проиграть и вылететь из турнира.

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Испанский голкипер сделал несколько определяющих ошибок, которые могут повлиять на его судьбу в Ливерпуле. По информации Daily Star, Адриан может покинуть Енфида уже летом.

Отмечается, что Юрген Клопп пока не планирует прибегать к решительным действиям, чтобы избавиться от испанца, но будет очень рад его продать, чтобы иметь возможность купить более надежного дублера для Алиссона Бекера.

Напомним, Адриан перебрался в Ливерпуль прошлым летом. До этого испанец 6 лет выступал за Вест Хэм. В текущем сезоне голкипер провел 14 матчей за "красных".

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