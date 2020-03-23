toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Клопп не прочь избавиться от Адриана, который оставил Ливерпуль без Лиги чемпионов

12:32 119 Читати українською
Клопп не прочь избавиться от Адриана, который оставил Ливерпуль без Лиги чемпионов
Адриан : REUTERS

Будущее испанского голкипера Ливерпуля Адриана в мерсисайдском клубе находится под вопросом.

Адриан стал одним из антигероев матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Атлетико. Ливерпуль вел в счете в овертайме, но умудрился проиграть и вылететь из турнира.

Алиссон тренируется на базе Ливерпуля несмотря на коронавирус

Испанский голкипер сделал несколько определяющих ошибок, которые могут повлиять на его судьбу в Ливерпуле. По информации Daily Star, Адриан может покинуть Енфида уже летом.

Отмечается, что Юрген Клопп пока не планирует прибегать к решительным действиям, чтобы избавиться от испанца, но будет очень рад его продать, чтобы иметь возможность купить более надежного дублера для Алиссона Бекера.

Напомним, Адриан перебрался в Ливерпуль прошлым летом. До этого испанец 6 лет выступал за Вест Хэм. В текущем сезоне голкипер провел 14 матчей за "красных".

На титул Ливерпуля не посягают, боязнь грандиозного штрафа, план возобновления сезона – главное из совещания АПЛ

blog_ava
Зидан хочет сделать партнером Бензема сенсационного бомбардира АПЛ
09:32
269
Теги
Ливерпуль Ливерпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Адриан Адриан Лига чемпионов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
дн
:
4
час
:
45
мин
Авангард
19:00
Кремень
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук