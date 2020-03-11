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Клопп не поздоровался с фанатами перед матчем против Атлетико – видео бурной реакции немца

22:37 35 Читати українською
Клопп не поздоровался с фанатами перед матчем против Атлетико – видео бурной реакции немца
Юрген Клопп / Reuters

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп решил не контактировать с фанатами, которые посетили матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико.

43’ Джорджиньо Вейналдум
 
43’ Джорджиньо Вейналдум

Немец не подал руку болельщикам во время выхода из подтрибунного помещения.

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Из-за угрозы коронавируса даже игрокам и тренерам запретили рукопожатия перед матчами. Ранее Клопп выражал свое недовольство массовой паникой, однако и сам не захотел лишний раз рисковать здоровьем.

Напомним, УЕФА разрешил болельщикам вход на матч Ливерпуль – Атлетико, хотя некоторые поединки 1/8 финала Лиги чемпионов приходится проводить за закрытыми дверями.

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коронавирус Ливерпуль Ливерпуль Лига чемпионов Юрген Клопп Юрген Клопп футбольные фанаты Видеоновости Ливерпуль - Атлетико
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