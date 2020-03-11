Клопп не поздоровался с фанатами перед матчем против Атлетико – видео бурной реакции немца

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп решил не контактировать с фанатами, которые посетили матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико.

Немец не подал руку болельщикам во время выхода из подтрибунного помещения.

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Из-за угрозы коронавируса даже игрокам и тренерам запретили рукопожатия перед матчами. Ранее Клопп выражал свое недовольство массовой паникой, однако и сам не захотел лишний раз рисковать здоровьем.

Напомним, УЕФА разрешил болельщикам вход на матч Ливерпуль – Атлетико, хотя некоторые поединки 1/8 финала Лиги чемпионов приходится проводить за закрытыми дверями.

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