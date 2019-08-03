Клопп: Не понимаю, почему АПЛ стартует настолько рано

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп раскритиковал календарь английской Премьер-лиги.

"Я разговаривал с Карло Анчелотти. В Серии А, как и в АПЛ, выступают 20 команд, но у них сезон начинается 24 августа.

Калиду Кулибали вместе с Садио Мане выступал на Кубке африканских наций. У него есть 4 недели отпуска, он еще и близко не возвращается к тренировкам. Я не понимаю, почему мы начинаем сезон настолько рано. АПЛ – это замечательный продукт, но в столь раннем старте нет никакого смысла.

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Я люблю футбол. Я считаю, что мы можем играть каждую неделю, но хоть кто-то должен думать об игроках. К сожалению, никто этого не делает. Я стараюсь об этом поговорить, но все сводится к тому, что якобы ищу оправдания. Никто в Англии не думает об этой проблеме", – цитирует возмущенного Клоппа ESPN.

Напомним, что сезон в АПЛ стартует на следующей неделе, а уже завтра Ливерпуль и Манчестер Сити разыграют Суперкубок Англии. Начало игры – в 17:00 по Киеву. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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