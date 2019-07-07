Клопп не исключает возможности возглавить сборную Германии, – агент наставника

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп может продлить контракт с мерсисайдцами. Наставник не исключает работы в сборной Германии.

"Однажды Юрген сказал, что Йоахим Лев не будет вечно в сборной Германии, и для Клоппа эта работа является одним из вариантов для продолжения карьеры.

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Ливерпуль хочет продлить с ним контракт. Трудно оценить его стоимость. Как можно работать тренером, который увеличил стоимость клуба с 900 млн до 2,8 млрд фунтов?", – сказал агент Клоппа Марк Кошицке изданию Welt.

Нынешний контракт наставника с Ливерпулем действует до 2021 года, но клуб хочет его продлить после триумфа в Лиге чемпионов.

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