"Конечно, я могу в это поверить. Я был на матче, все видел. Прежде всего вы должны сказать, что Вилла сыграла очень хорошо. Они были очень мощными, изобретательными и настойчивыми. Мы не были. У нас были большие шансы, которыми мы не воспользовались, но когда вы пропускаете семь, то я не уверен, что вы можете сказать – могло бы быть 7:7. Очевидно, мы сделали слишком много грубых ошибок. Это началось с первого гола.

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Мы теряли мячи в опасной зоне и не защищались должным образом. Похоже, мы потеряли структуру после 1:0. Это не оправдание. Обычно вы можете проигрывать 0:1, но делаете то, что планировали. Впрочем, мы не защищались должным образом, поэтому каждый потерянный нами мяч завершался опасной контратакой.

Вот почему мы пропустили, три гола влетели после рикошетов. Это нефарт, но не случайность, потому что это показывает, насколько слабым был наш защитный блок. Обвинять могу только себя, нас, больше никого", – цитирует Клоппа ВВС.

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