Клопп назвал слабую сторону Обамеянга – неожиданный ответ

Наставник Ливерпуля оценил уровень своего бывшего подопечного перед очным противостоянием в третьем туре АПЛ.

"Уже прошло четыре года с тех пор, как я работал с ним в дортмундской Боруссии. Все знают все обо всех, так что никаких сюрпризов ждать не приходится.

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У Обамеянга на самом деле нет слабых сторон, за исключением стиля одежды. В матчах, которые мы провели против Арсенала, нам удавалось его сдерживать, но из-за его скорости гарантировать это на 100 процентов невозможно.

Это действительно трудно. Мы понимаем, что нам нужно поработать над этим, справиться с ним. Нам удавалось это в прошлом, теперь нужно сделать это снова и создать свои моменты", – цитирует Клоппа Goal.

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Напомним, матч между Ливерпулем и Арсеналом состоится сегодня (24 августа) в 19:30 по киевскому времени.