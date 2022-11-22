Юрген Клопп заявил, что ушел из дортмундской Боруссии в 2015 году из-за Томаса Тухеля.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп дал обширное интервью немецкой радиокомпании WDR, и раскрыл причину своего ухода из дортмундской Боруссии в 2015 году.

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"Я до сих пор помню причину моего решения – всё дело было в Томасе Тухеле, который собирался возглавить Гамбург. Руководство Боруссии спохватилось: "Минуту! Тухель собирается в Гамбург? Мы должны его перехватить, и сделать это немедленно!" Поэтому я покинул свою должность немного раньше, чем планировалось", – отметил Клопп.

Напомним, что Тухель заменил Клоппа на посту наставника Боруссии в сезоне 2015/16. Сам Клопп отправился тренировать Ливерпуль.

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