toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
БОРУССИЯ ДОРТМУНД - БАРСЕЛОНА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Клопп назвал лучшую команду в мире – и это не Ливерпуль

10:53 75 Читати українською
Клопп назвал лучшую команду в мире – и это не Ливерпуль
Юрген Клопп / ФК Ливерпуль

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал, почему не считает свою команду лучшей в Европе, несмотря на победу в Лиге чемпионов в прошлом сезоне.

"В мире много сильных команд, нужно постоянно соответствовать высокому уровню. Мы не можем быть лучшим клубом в Европе, потому что лучшая команда в мире – Манчестер Сити. Мы, я слышал, на одной планете. В прошлом сезоне мы были очень хороши. Но не думаю, что мы дошли до того, чтобы называться лучшим клубом в Европе, хотя в какие-то моменты отлично играли, поэтому и выиграли Лигу чемпионов.

Клопп может покинуть Ливерпуль из-за нестандартной причины

Мы выиграли Лигу чемпионов достаточно давно. Три-четыре месяца назад. Вопрос в том, будут ли команды играть против нас иначе. Понятия не имею, если честно. Никогда не начинал сезон в Лиге чемпионов в качестве победителя. Надеюсь, мы готовы", – цитирует немецкого специалиста BBC.

После 5 туров Ливерпуль возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, набрав 15 очков. Манчестер Сити идет следом, имея в активе 10 баллов.

Напомним, сегодня мерсисайдцы на выезде проведут свой стартовый матч в сезоне Лиги чемпионов с Наполи, начало – в 22:00 по киевскому времени.

Роналду та Сімеоне готуються показати яйця, Клопп спробує взяти Неаполь, дебют Маліновського – головне в першому турі ЛЧ

blog_ava
Главные новости футбола 16 сентября: Ярмоленко не победил в АПЛ, Манчестер Сити назвал состав на Шахтер
07:00
268
Теги
Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Юрген Клопп Юрген Клопп
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Де Хеа продлил контракт с Манчестер Юнайтед
    Англія — 16 сент142 Де Хеа продлил контракт с Манчестер Юнайтед
8
час
:
33
мин
Интер
19:55
Славия Прага
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук