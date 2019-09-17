Клопп назвал лучшую команду в мире – и это не Ливерпуль

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал, почему не считает свою команду лучшей в Европе, несмотря на победу в Лиге чемпионов в прошлом сезоне.

"В мире много сильных команд, нужно постоянно соответствовать высокому уровню. Мы не можем быть лучшим клубом в Европе, потому что лучшая команда в мире – Манчестер Сити. Мы, я слышал, на одной планете. В прошлом сезоне мы были очень хороши. Но не думаю, что мы дошли до того, чтобы называться лучшим клубом в Европе, хотя в какие-то моменты отлично играли, поэтому и выиграли Лигу чемпионов.

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Мы выиграли Лигу чемпионов достаточно давно. Три-четыре месяца назад. Вопрос в том, будут ли команды играть против нас иначе. Понятия не имею, если честно. Никогда не начинал сезон в Лиге чемпионов в качестве победителя. Надеюсь, мы готовы", – цитирует немецкого специалиста BBC.

После 5 туров Ливерпуль возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, набрав 15 очков. Манчестер Сити идет следом, имея в активе 10 баллов.

Напомним, сегодня мерсисайдцы на выезде проведут свой стартовый матч в сезоне Лиги чемпионов с Наполи, начало – в 22:00 по киевскому времени.

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